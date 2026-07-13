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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жителей Омска наказали за публикацию видео атаки БПЛА на НПЗ

Жителей Омска наказали за публикацию видео атаки БПЛА на НПЗ

В регионе запрещено распространять данные о противодействии дронам В Омске несколько человек привлекли к административной ответственности из‑за того, что они выложили в соцсети видео атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод, говорится в сообщении официального представителя УФСБ России по Омской области Ирины Руснак, опубликованном в официальном канале правительства области в "Максе".

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