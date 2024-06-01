Париж готовится к Олимпиаде: Какие новости и как идут подготовки? Ирэн ОрлонскаяДо предстоящей Олимпиады в Париже остается лишь два месяца, и напряжение вокруг этого глобального спортивного события нарастает с каждым днем.
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