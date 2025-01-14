Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 489 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    "Она заметила, что американки умеют поддержать любую беседу с улыбкой, даже если они не в духе, и выглядят так, «будт...Россиянка провела...
  • Ина Куликова
    Следущий шаг - вагинальная пластика, снова юная ДЕВУШКА на радость семье и поклонника 😋🤣Очередная пластик...
  • Traveller
    Ленусик, дорогуша, хамить не надо! Чай не на Вашем базаре. Ну а для мелкограмотных, ну тех, у которых с логикой полны...«Не везет ему»: в...

«Не везет ему»: в США рассказали о тяжелом положении Преснякова после пожаров

«Не везет ему»: в США рассказали о тяжелом положении Преснякова после пожаров

Журналист из Лос-Анджелеса Максим Донской заявил, что у Никиты Преснякова сгорели все вещи при пожаре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Elena Dmitrieva
Звязда по мнению автора. Дурак наверное .
Ответить
14 час.
Elena Dmitrieva
Бабка собралась за шмотьём вернуться. Неясно, если губошлёп иноагент, почему их грязное имущество не отобрали?
Ответить
14 час.
Traveller
Ленусик, дорогуша, хамить не надо! Чай не на Вашем базаре. Ну а для мелкограмотных, ну тех, у которых с логикой полный швах, дополню. Это ЧМО, как и все прочие &quot;певуны&quot;, не грабили банки и почтовые поезда. Они просто открывали рот под фонограмму для тысяч и тысяч идиотов, которые ходят на их &quot;концерты&quot;. Или вИ таки против этого факта, сударыня?
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх