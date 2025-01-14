«Не везет ему»: в США рассказали о тяжелом положении Преснякова после пожаров

Traveller

Ленусик, дорогуша, хамить не надо! Чай не на Вашем базаре. Ну а для мелкограмотных, ну тех, у которых с логикой полный швах, дополню. Это ЧМО, как и все прочие "певуны", не грабили банки и почтовые поезда. Они просто открывали рот под фонограмму для тысяч и тысяч идиотов, которые ходят на их "концерты". Или вИ таки против этого факта, сударыня?