Журналист из Лос-Анджелеса Максим Донской заявил, что у Никиты Преснякова сгорели все вещи при пожаре.
«Не везет ему»: в США рассказали о тяжелом положении Преснякова после пожаров
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Звязда по мнению автора. Дурак наверное .
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14 час.
Elena Dmitrieva
Бабка собралась за шмотьём вернуться. Неясно, если губошлёп иноагент, почему их грязное имущество не отобрали?
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14 час.
Traveller
Ленусик, дорогуша, хамить не надо! Чай не на Вашем базаре. Ну а для мелкограмотных, ну тех, у которых с логикой полный швах, дополню. Это ЧМО, как и все прочие "певуны", не грабили банки и почтовые поезда. Они просто открывали рот под фонограмму для тысяч и тысяч идиотов, которые ходят на их "концерты". Или вИ таки против этого факта, сударыня?
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5 час.
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