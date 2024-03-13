В Астрахани 30-летнего мужчину, работавшего наркокуьером сразу на три теневых интернет-магазина

У него дома обнаружили психотропное средство и каннабис. В ходе проведения оперативно-розыскных действий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержан 30-летний астраханец, ранее судимый за сбыт наркотических средств.