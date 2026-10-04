В Краснодаре агрессивный покупатель избил продавщицу раков

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина подходит к женщине-продавцу и хватает за руки. Женщина попыталась отбиться, но мужчина повалил ее на пол и начал избивать.
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