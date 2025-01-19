Просто и нагло: директор депозитария в Сочи показал, как именно он украл почти 170 млн рублей денег клиентов

Просто и нагло: директор депозитария в Сочи показал, как именно он украл почти 170 млн рублей денег клиентовВ Сочи на следственном эксперименте обвиняемый в краже почти 170 млн рублей директор депозитария Алексей Лазарев показал, как именно он крал деньги из ячеек хранилища.
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