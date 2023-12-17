Неплательщиков алиментов достанут и в Беларуси

Неплательщики алиментов не смогут скрыться в Беларуси, там с них также взыщут долги. Даже если человек сменит работу, его все равно будут искать, но уже органы принудительного исполнения братского государства.
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