На Украине ждут массированный ракетный удар в зеркальную дату 11.11, сообщают о взлете русских стратегов, взрывы на Украине сегодня, 11 ноября Юлия СоколоваПервая волна ударных беспилотников пола на Киев днем после массированной атаки на Москву.