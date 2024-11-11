На Украине ждут массированный ракетный удар в зеркальную дату 11.11, сообщают о взлете русских стратегов, взрывы на Украине сегодня, 11 ноября Юлия СоколоваПервая волна ударных беспилотников пола на Киев днем после массированной атаки на Москву.
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