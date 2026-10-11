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«Встать реально не могу»: Наталья Бардо вторые сутки не может подняться с постели из-за истощения

«Встать реально не могу»: Наталья Бардо вторые сутки не может подняться с постели из-за истощения

38-летняя актриса Наталья Бардо пожаловалась на самочувствие: вторые сутки она не может подняться с кровати.

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