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Глава городского совета Портленда: «У нас нет информации о том, чего «Блэйзерс» хотят, чего не хотят, и как должно выглядеть успешное партнерство по их мнению»

Ситуация вокруг стадиона «Блэйзерс» может продвинуться в ближайшие дни. Президент клуба Деуэйн Хэнкинс обозначил готовность прийти на встречу с городским руководством 30 июля.

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