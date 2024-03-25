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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малинин о целях на новый сезон: «Подумать о том, что можно улучшить. Возможно, сделать новый сложный контент, попробовать новый стиль, жанр, музыку»

Накануне 19-летний американец победил на ЧМ в Монреале. «Моя следующая цель – подвести итоги всех соревнований, в которых я участвовал в этом сезоне, и подумать о том, что можно улучшить в следующем.

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