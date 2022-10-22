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Bloomberg пояснил, для чего США стремятся увеличить нефтяной «ценовой потолок» для России

Bloomberg пояснил, для чего США стремятся увеличить нефтяной «ценовой потолок» для России

Руководство США искало цену российской нефти или ее диапазон, который был бы достаточно высокий, чтобы покрыть производственные издержки и стимулировать продолжение производства, и, одновременно, ограничивать доход Москвы от экспорта углеводородов.

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