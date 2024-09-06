Генерал Клиш: неизвестный объект, вероятно, не пролетал над Польшей

Польская армия несколько дней искала неизвестный объект. Глава оперативного командования родов войск генерала Мачея Клиша в беседе с RMF24 заявил, что, вероятно, он не влетал в воздушное пространство Польши.
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