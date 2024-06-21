Особенности Клубничного полнолуния в Козероге: традиции и обряды Алёна ЮрьеваПочти сразу после летнего солнцестояния наступает астрономическое событие, которое привлекает внимание своим загадочным и романтичным названием — Клубничное полнолуние.
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