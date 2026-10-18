Эксперт «Лемана ПРО» Евгений Малыгин рассказал в беседе с RT, когда водителям стоит переходить на сезонные шины и какой набор инструментов понадобится для самостоятельной замены колёс.
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