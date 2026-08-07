Молекулярный клей нацелился на трудные раковые белки KRAS и MYC в клетках

Молекулярный клей нацелился на трудные раковые белки KRAS и MYC Онкология знает один проклятый факт: некоторые белки, которые делают клетку раковой, принципиально невозможно подавить обычными лекарствами.
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