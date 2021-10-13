Про избиение в метро или "почему на Руси перевелись мужики"

Позитив для оптимистовПолитикаПро избиение в метро или "почему на Руси перевелись мужики" Злободневное на тему избиения парня в метро, который вступился за девушку, к которой приставали три утырка.Вернуться к статье396НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyКнопок в вагоне куча, жми любую. Почему никто этого не сделал? Почему для того, чтобы нажать на нее, они сперва ждут, пока человека забьют ногами? Раньше нажать религия не позволяет? Почему они воют и требуют решить проблему от одних мужиков, но упорно не хотят вызывать других мужиков, которым за эти вызовы как раз и платят?===== И это есть самое ГЛАВНОЕ!!!!!! это наш менталитет причём родом явно ещё из "досовкового" периода. Россияне никогда не признавали эксклюзивного права на насилие от ГОСУДАРСТВА да и ГОСударству с его чиновниками и служаками-право охранителями не доверяли никогда.... отсюда все пословицы и поговорки начиная от " до бога высоко до царя далеко" и заканчивая " закон, что дышло как дашь так и вышло". законопослушный исполнительный человеку нас носит название ЛОХ, ДУРАК, ЯБЕДА или СТУКАЧ. это же наша традиция сначала нарушить правила ПДД, затем сунуть деньги ГАИШНИКу и громко орать кругом одни оборотни в погонах взяточники и коррупционеры, это наша традиция мигать фарами на трассе , предупреждая каждого нарушителя скоростного движения о том что впереди пост ГАИ. Это мы спокойно смотрим, когда наш гость, пьяный в дупель, садится за руль и едет домой, мы же никогда и ни за что не позвоним в полицию да и сами его не остановим никогда, мы же не СТУКАЧИ какие то том , как в Европе. Разгильдяйство, не уважение к законам и агрессивное хамство это наше ВСЁ по жизни.Элина МорозоваНе знаю,как другие, но я могла бы сразу и не вспомнить про эту кнопку. А если учесть, что перегон поездов между станциями в Москве составляет в среднем 2-3 минуты, а на следующей станции их уже повязали, то значит кто то нажал кнопку достаточно быстро.Михаил добрый маргиналИх повязали уже на улице. Хотя обещали в каждом вагоне по 8 камер. Тогда и нажимать не надо было полюционеры зырили бы по камерам.Андрей СедойЭто верно! Но говорите не за всех! Есть достойные люди-человеки! Только о таких мало говорят!Андрей СедойЭтот кто-то большая умница!Элина МорозоваА это уж кто быстрее бегает..СергейЗа 30 тысяч баксов получил по роже, где он ещё так быстро и ничего не делая заработает )))Элина МорозоваА лечение сколько будет стоить?СергейСамо заживёт, как на собаке, через неделю и следа не останется.Элина МорозоваВот насчет следа сомневаюсь. Не все так просто. У него сломана кость под глазом. И о последствиях пока говорить рано.. Его били ногами лежачего..Natalyа почему он вообще вместо того что бы нажать кнопку вызова или дёрнуть" стоп кран" полез на троих уголовников? он решил хоть раз почувствовать себя ХЕРОЕМ ГЕРАКАКЛОМ?)))) ага, экий былинный богатырь Ильюша Муромец- ВСЕХ УБЬЮ , ОДИН ОСТАНУСЬ)))))))NatalyА зачем он вообще довёл ситуацию до того что ему ногами личико попортили? ну, правильно , у кого нет мозгов у того всегда их отсутствие на лице кто нибудь да и нарисует, подчеркнет, так сказать, что индивид то совсем тупой и ходить ему вечно с расквашенной чавкой, расписанной под хохлому)))))ДУРАКОВ всегда УЧАТ, а любое обучение без розг /ремешка не обходится....Элина МорозоваАга. Наверное любитель хохломской росписи((Nataly))))граждане без национальности себя шумно вели, тетенька сделала им замечание, они ее послали, за нее заступился парень и ему толпой в три носа сломали лицо.))))) тётенька провокаторша даже не пострадала, вот в чём вся приколюха. девка полезла с агрессией на троих удолбанцев отморозков, думаешь она не осознавала, как это опасно? не сработал у девки инстинкт самосохранения? или она решила поиграть в богиню ФЕМИДУ)))хорошенькое дело, она играется, а рыцарю трубадуру ГЕРАКАКлу доморощенному по попке нашлепали ибо не играй в чужой песочнице в чужие куличики)))))Элина МорозоваПровокаторами были они.NatalyВсегда и везде человек должен адекватно оценивать уровень угрозы и опасности что бы из спасателя/спасителя героя не превратится в жертву терпилу. Короче люди,учитесь у СОБАК, учите ни одна бездомная псина не станет задирать хвост на противника если он даже визуально кажется сильнее ЕЁ и уж тем более не полезет на стаю/свору.В драки безбашенно лезут только домашние псы. так, как уверены в том,что хозяин выскочит и защитит в любой ситуации этот домашний ПОБЕДИТЕЛЬ)))) у бездомной псины во всём и всегда рулит природный инстинкт, а домашняя испорчена " воспитанием" инстинкт уже не рулит или рулит криво да не в том направлении)))))Элина МорозоваНе каждый человек способен рационально мыслить в эмоциях. Единственно правильно было вызвать полицию не вступая ни в какие разговоры-переговоры с этими ушлепками. Понятно, что это бессмысленно.NatalyФемида (Юстиция, Темис) – строгая, беспристрастная богиня правопорядка и соблюдения законов в человеческом обществе. Древние греки взывали к ней для устранения несправедливости и наказания обидчика.))) а у нас почему то каждая бабулька на лавочке, каждая сикарашка на каблучках в миниюбочке считает, что именно она и есть та богиня и именно её призвали здесь и сейчас всё разрулить и порешать, всем воздать по справедливости, указав им на их место в саде баранов указующим пальчиком))))Майя MajaЭто, стати, для неучей, даже не средняя тяжесть. И еще неизвестно как себя поведет глаз после такой травмы. Может быть внутриглазное кровотечение, которое придется оперировать. Внутренние гемотомы сами не рассасываются. Их оперируют, чтобы не было тромбов, которые могут попасть в сосуды головного мозга и вызвать разрыв сосудом (инсульт).Это может повлиять и на надкостницу. Это все очень серьезно. Как на собаке такие вещи не заживают. Вполне точно если не оперировать будет нарушение конфигурации лица (из-за переломов лицевого скелета при обширных травмах).Если запустить, может человек остаться без глаза, без зрения и самое легкое - это головные боли постоянные при скачках давления. А с возрастом даже опухоли могут возникнуть((Майя MajaКонкретно подсесть хотели. Все не спроста. Эти два уголовника третьего молодого на слабо взяли. В стаю приняли, уроды((Майя MajaТебе легче, ты выходишь на улицу с бойцовой собакой. У тебя другое восприятие агрессии.)))ирина Северова северова (гуляева)ПОСМОТРИТЕ НА ФОТО !!!! Вам все еще не ясно ?NatalyКогда же наконец НАШ человек, научится , как трижды клятый гейропеец нести ответственность за свою жизнь и здоровье самостоятельно, понимая, что взывать к "помогальщикам" "решальщикам" "обустройщикам" твоего комфортного существования бесполезно, они все поскончались вместе с Какраншией, тебе жеЧЕЛОВЕЧЕК сказано чётко и внятно - ДА ЖИВИ , ТЫ, как хочешь и можешь.... за благополучие своей шкуры ты сам теперь в ответе..... не будь ЛОХОМ не расслабляйся, учти в этой жизни только одно правило работает: -или ты КОРМ или ЕДОК , выбирать ТЕБЕ)))))СергейА что толку смотреть на фото, таким лицам не мешало бы вернуть смертную казнь.Михаил добрый маргиналВсе просто разрешение на ношение оружья если полиция не может тебя даже в метро защитить. Будем сами))))Майя MajaПредставила себе бабку с пистолетом(((( Мрачное зрелище...Майя Maja...особенно такую. https://youtu.be/dcsLj_mW4uUМихаил добрый маргиналЗато задумаются дагесы.Майя MajaНе задумаются. "Против лома нет приема окромя другого лома". Это я к тому, что надо другие законодательные пути искать, а не оружие раздавать.Михаил добрый маргиналМая в 90 оружье было у бандитов. Сейчас свадьбы ихние позырь стрельба из калаша.Чем мне отвечать законопослушному гражданину. Грудью на калашников. Это или завтра надо придумывать в каждом вагоне вооруженый полицейский или росгвардеец или мне тож пулемет дать))))Любовь МаловаНк забывайте,что оружие будет не только у защищающегося,но и у нападающего.И кто первый его применит.. угадайте с трех раз.Майя MajaТы "войны без страха и упрёка" хочешь? И давай все же без 90-х. МЫ - не дички.Элина МорозоваА мне кажется эта тетя тоже с Кавказа)))Любовь МаловаТак будет продолжаться и даже ухудшаться.И все потому,что наших мужиков зашугали разными запрещающими законами.Скоро будет как в Европах,когда мигранты на глазах мужа насилуют его жену,а он в это время смотрит на все это и звонит в полицию.ГорынычБез изменений законов, не только о самообороне, многих законов, правовой беспредел будет продолжаться. Пока мужчины не будут знать, что за то, что они успокоят дебошира им не светит срок, так оно и будет. Мне скоро 70, но при случае завалю урода. Мне уже не страшен срок, но хоть одним уродом станет меньше. А очень многие, спустившись с гор за солью, становятся уродами.Vиктор ГулякаПредыдущему. Горынычу. Лично в руки..."Мне скоро 70, но при случае завалю урода. Мне уже не страшен срок.. " Типа, есть еще песок в пороховницах?! Сомневаюсь, что сдюжишь. Автор четко разложил по вариантам и с тобой был бы итог тот же, без вариантов. Парня затоптали, а в случае права первого удара за ним полвагона вступятся (потом!) за "бедных детишек, пострадавших от фашиста!" Автор привел только пару примеров из жизни, а их сотни.Андрей СедойНарод совсем какой-то заторможенный...только треп....Андрей СедойЭти точно без кастрации ну никак!ППавелТакое чувство,что ребятки с Кавказа испытывают наше терпение,забыли поговорку(а может и не знали)про русских,где долго запрягают.Ребята,бежать вам будет некуда...Комментировать
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