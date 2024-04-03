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Несекретные материалы

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Израиль. "Нет предела человеческой мерзости"

Израиль. "Нет предела человеческой мерзости"

Израиль сеет смерть направо и налево — в Дамаске разбомбил консульство, в Газе сбросил бомбы на лагеря беженцев при раздаче гумпомощи.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Нетаньяхе удалили грыжу. Не помогло Пора удалить кое-что по-существеннее Не поможет - тогда ему будет ой...
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13 час.
Владимир Нелюбин
Фюрер фашистского Израиля совсем обезумел..Гитлер такого не делал.....Сволочь..
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12 час.
Сергей Лобачев
Вроде как о неевреях говорите. Или всерьёз думаете что три десятка тысяч убиенных арабов изменят риторику богоизбранного народа? Наивный.
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8 час.

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