Строительство станций метро «Театральная» и «Горный институт» завершается под надзором «Госстройконтроля»

Обе станции находятся в высокой степени готовности ФБУ «РосСтройКонтроль» сопровождает завершение строительства двух станций Лахтинско-Правобережной линии метрополитена в Санкт-Петербурге — «Горный институт» и «Театральная», рассказали в пресс-службе Госстройконтроля.
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