Губерниев о Fan ID: «Ситуация с посещаемостью чудовищная. Скоро клубы будут зрителей привозить автобусами для видимости заполнения трибун»

Дмитрий Губерниев считает, что Fan ID спровоцировал чудовищную ситуацию с посещаемостью. Комментатор сказал об этом, когда отреагировал на информацию об отсутствии Fan ID в товарищеском матче между сборными России и Ирака, который состоится 26 марта в Санкт–Петербурге на «Газпром Арене».