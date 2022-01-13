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Песков призвал не бояться новых санкций США: мол, посудомойки -- это не святое для россиян

Песков призвал не бояться новых санкций США: мол, посудомойки -- это не святое для россиян

автор - Советский патриот Такой крупный "эксперт" жизни без западных благ цивилизации и товаров, как пресс-секретарь президента РФ -- Дмитрий Песков, поспешил успокоить россиян, заявив, что возможные санкции США на ввоз в Россию потребительских товаров не является для них чем-то святым: Слава богу, все-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого, как вы говорите.

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