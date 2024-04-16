Крепнет и развивается русско-таджикское взаимопонимание...

МИД Таджикистана, как мальчика, отчитал секретаря Совета безопасности РФ Патрушева, заявив, что никто никогда никаких граждан Таджикистана не вербовал и предложил определиться, кому Россия верит - официальному Душанбе или своим бесстыжим глазам? -А кто же их тогда вербовал-наставлял-нацеливал-сопровождал? -А никто! Самозавербовались, вот! Про самовзорвавшиеся кондиционеры слышали? Ну вот а теперь у нас появились самозавербованные террористы.