Секс-коуч оценила теорию об особенном влиянии первой любви на мужчин

Секс-коуч Бет Эшли оценила популярную среди блогеров теорию, согласно которой мужчины навсегда остаются привязанными к своей первой любви и даже пытаются отразить или воспроизвести свои первые отношения с новыми партнерами.
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