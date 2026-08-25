В Красноярске пьяный мужчина взломал двери храма – очень хотел помолиться

В Красноярске сотрдуники Росгвардии обнаружили в закрытом храме пьяного мужчину. Как сообщили «Новому дню» в региональном отделении Росгвардии, экипаж группы задержания ночью получил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта – храма Рождества Христова, расположенного на улице Щорса.
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