В Красноярске пьяный мужчина взломал двери храма – очень хотел помолиться

В Красноярске сотрдуники Росгвардии обнаружили в закрытом храме пьяного мужчину. Как сообщили «Новому дню» в региональном отделении Росгвардии, экипаж группы задержания ночью получил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта – храма Рождества Христова, расположенного на улице Щорса.