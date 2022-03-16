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В Крыму восстановят все железнодорожные ветки с Украиной

В Крыму восстановят все железнодорожные ветки с Украиной

По словам председателя парламента Крыма Владимира Константинова, власти республики восстановят все железнодорожные ветки, которые ранее связывали полуостров с Херсонской областью, с Украиной будет работать полноценное транспортное сообщение .

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