В Крыму восстановят все железнодорожные ветки с Украиной

По словам председателя парламента Крыма Владимира Константинова, власти республики восстановят все железнодорожные ветки, которые ранее связывали полуостров с Херсонской областью, с Украиной будет работать полноценное транспортное сообщение .
По словам председателя парламента Крыма Владимира Константинова, власти республики восстановят все железнодорожные ветки, которые ранее связывали полуостров с Херсонской областью, с Украиной будет работать полноценное транспортное сообщение .
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