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Царьград

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Литва предложила Украине военный план против России. Как это отразится на СВО?

Литва предложила Украине военный план против России. Как это отразится на СВО?

Литва предложила Украине новый военный план против России, но способен ли он повлиять на СВО? Политолог Дмитрий Матюшенков объяснил, что стоит за громким заявлением Вильнюса и насколько реален сценарий с отправкой военных.

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