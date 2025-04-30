Во Владивостоке прошел интеллектуально-развлекательный вечер Lexus Club Friday Night

Это уже второе мероприятие Lexus Club, сочетающее актуальную информацию с динамичным повествованием. В качестве спикера выступил генеральный директор «Саммит Моторс (Владивосток)» Михаил Владимирович Кузнецов.
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