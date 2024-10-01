Врач назвал способы выявить способные переродиться в раковую опухоль папилломы

Большинство папиллом не опасны для здоровья, однако существуют определенные факторы, которые могут указывать на то, что они способны переродиться в раковую опухоль, рассказал онколог-дерматолог клиники «Евроонко» Антон Елкин.
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