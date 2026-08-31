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Газета.ру

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Синоптик Ильин спрогнозировал москвичам дожди, ветер и грозы

Синоптик Ильин спрогнозировал москвичам дожди, ветер и грозы

На этой рабочей неделе в столичном регионе самым теплым днем станет вторник, 1 сентября. В остальные дни погода ожидается ненастная, пройдут дожди с грозами, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

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