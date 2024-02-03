Профессор МГУ Александр Каплан рассказал о недостатках новой технологии Маска

Компания Neuralink Илона Маска заявила о первом опыте вживления электродов в мозг человека. Чего ждать, а о чем не стоит и мечтать в области "чтения мыслей", и когда машина начнет понимать настроение человека, RTVI рассказал создатель отечественных нейро-компьютерных интерфейсов, профессор МГУ Александр Каплан.