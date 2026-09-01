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Россельхознадзор призвал не носить кур в МФЦ для постановки на учет

Россельхознадзор призвал не носить кур в МФЦ для постановки на учет

Владельцы птиц и кроликов с 1 сентября 2026 года должны ставить их на учет, если животных больше 10, при этом нести зверей в МФЦ не нужно; чтобы их зарегистрировать, нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города.

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