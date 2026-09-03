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Фильма о Явлении Христа Спасителя в Элисте представил Телеканал «Спас» (ВИДЕО)

Фильма о Явлении Христа Спасителя в Элисте представил Телеканал «Спас» (ВИДЕО)

В Калмыкии готовятся отметить 80-летие одного из самых загадочных событий в новейшей истории региона — Явления Христа Спасителя в Элисте.

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