В Луганске торжественно отметили годовщину работы платформы «Россия – страна возможностей»

ЛУГАНСК, 8 ноября, ФедералПресс. В колонном зале Луганской Народной Республики состоялось мероприятие «Территория новых возможностей», посвященное годовщине работы команды президентской платформы «Россия – страна возможностей» в регионе.
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