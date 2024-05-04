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Керчанину предъявили обвинение в двойном убийстве в Краснодаре

Керчанину предъявили обвинение в двойном убийстве в Краснодаре

52-летний уроженец Керчи обвиняется в убийстве двух знакомых. Следователи установили, что мужчина с сожительницей и двумя знакомыми распивали спиртные напитки в одной из квартир по улице Стасова в Краснодаре.

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