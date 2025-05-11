В Минкультуры положительно оценили идею изучения истории кино в школах

Идея преподавания истории кино в школах не только интересная, но и нужная. Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко отметил, что российскому кинематографу есть чем гордиться.
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