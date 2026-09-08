В связи с оползнем на Большой Советской автоинспекторы обратились к смолянам (видео)

Сейчас на проблемном участке одной из главных улиц Смоленска продолжаются инженерные работы Смолянам следует заранее планировать свой маршрут при выходе на Большую Советскую улицу и двигать по нечётной стороне, поскольку на участке проведения работ нет дополнительных переходов.