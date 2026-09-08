Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

88 подписчиков

В связи с оползнем на Большой Советской автоинспекторы обратились к смолянам (видео)

В связи с оползнем на Большой Советской автоинспекторы обратились к смолянам (видео)

Сейчас на проблемном участке одной из главных улиц Смоленска продолжаются инженерные работы Смолянам следует заранее планировать свой маршрут при выходе на Большую Советскую улицу и двигать по нечётной стороне, поскольку на участке проведения работ нет дополнительных переходов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым