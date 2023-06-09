Политолог из КНДР О Сон Чжин сравнил удар по Каховской ГЭС с диверсией на «СП»

Удар по Каховской ГЭС является повторением сценария с подрывом газопроводов «Северный поток». Такое мнение высказал сотрудник Института изучения международных вопросов КНДР О Сон Чжин в статье для ЦТАК.
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