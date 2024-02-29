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Несекретные материалы

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Пострадает весь рынок: санкции США сделали «серый» российский флот полностью «черным»

Пострадает весь рынок: санкции США сделали «серый» российский флот полностью «черным»

После введения Вашингтоном нового вида санкций против российского «серого» или как его еще называют теневого нефтяного флота, поставщикам и перевозчикам придется некоторое время приспосабливаться к новым условиям.

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