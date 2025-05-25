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Аргументы и Факты

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Симоньян: уехавшие из России граждане просчитались и не смогут вернуться

Симоньян: уехавшие из России граждане просчитались и не смогут вернуться

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, выразила мнение, что россияне, покинувшие страну по политическим или личным соображениям, допустили ошибку в расчётах и теперь испытывают разочарование, наблюдая за происходящими в мире событиями.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ещё  как  возвращаются  все подонки- Ургант, Ревва. А сколько  ещё  вернут продажные  шкуры  во власти?У же и предатель  краснопёров  требует гражданства  России. Неужто  Симоньян  про это  не  знает?
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