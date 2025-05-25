Симоньян: уехавшие из России граждане просчитались и не смогут вернуться

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, выразила мнение, что россияне, покинувшие страну по политическим или личным соображениям, допустили ошибку в расчётах и теперь испытывают разочарование, наблюдая за происходящими в мире событиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии