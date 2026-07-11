Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за смерть Али Хаменеи и других иранцев

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с заявлением, в котором пообещал отомстить за смерть своего предшественника Али Хаменеи, а также других иранцев, ставших жертвами ударов, которые Тегеран приписывает США и Израилю.
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