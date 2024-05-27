На Урале отпраздновали день Симона Вехотурьского

На Урале отпраздновали день праведного Симеона Верхотурского. День Симеона Верхотурского В Свято-Николаевском мужском монастыре прошла литургия, которую возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.