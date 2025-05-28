Более 10 БПЛА атаковали Смоленскую область

Василий Анохин: На месте падения работают экстренные и оперативные службы Очередная попытка атаки украинских БПЛА на Смоленскую область была отбита минувшей ночью средствами РЭБ Министерства обороны РФ в Починковском округе.
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