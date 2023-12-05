ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Мы обещали про Пугачёву не писать, поэтому напишем про её чадо.
Клан Пугачёвой снова в деле. Маму выпроводили - дочка прикатила, чтобы грести за двоих
Комментарии
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Evgenija Palette
Так, КОЛОНИАЛЬНАЯ КОНСТИТУЦИЯ...!!! (она допускает двойное Гражданство)... Тут Конституцию надо менять... Но и это - не панацея... Её уже меняли ни раз, и всякий раз под себя, а не по требованию народа...
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2 час.
Zoia Goldshtab
Что неясно кому-то что рулит ОПГ?
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1 час.
Вадим Белецкий
Твари мерзкие... Давно тошнит от всех поганых рож, т.н. "Пугачёвского клана", большое спасибо СВО, что все они изчезли с телеэкранов, и абсолютно не понимаю тех богатых придурков, которые ещё ходят на концерты этой страшной пробляди-дочки, у которой была одна-единственная достойная роль - это в фильма "Чучело" Р. Быкова 1983 года, а уже после разрушения СССР алкашом Ельциным в 1991 - только лишь одна, сплошная мерзость и гадость! Да и сама сучка Орбакайте страшная тоже, со своим огромным шнопаком, в гробу я таких видал, тьфу, какая же гадость...
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1 час.
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