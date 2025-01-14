Тульская область подвернулась массированному налету украинских беспилотников

В Тульской области силами ПВО Минобороны сбиты 16 беспилотников. В результате массированного налета повреждены несколько машин, хозпостроеки и остекление в жилом доме, сообщил в своем тг-канале глава региона Дмитрий Миляев.
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