Часть села Баклаши осталась без света утром 4 октября

4 октября в 8:12 в селе Баклаши Шелеховского района произошло частичное отключение электроэнергии. Без света осталась часть домов на 30 улицах: 1-я и 2-я Тепличные, 2-я Веселая, 3-я Тепличная, Белобородова, Бородина, Весенний, Депутатский, Дорожная, Животноводов, Изумрудный, Иркутная, Мира, Новая, Озерный, Полевая, Пригородная, Рабочая, Рябиновая, Саянская, Сибирская, Соколовская, Солнечная, Степная, Тальниковая, Хрустальный, Цветочная, Цветочный, Шелеховская, Школьная.