Масштаб проблемы: каждый четвёртый банкомат в столице не принимает купюры Обновлённые пятитысячные банкноты, выпущенные Банком России в 2023… Пятитысячные купюры нового образца: как санкции ударили по банкоматам .
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