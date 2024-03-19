Выступление педагога-психолога на методическом объединении педагогов-психологов.

23 февраля педагог-психолог ГУО ´Дошкольный центр развития ребенка № 43 г.Бобруйска´ Горянинова Людмила Анатольевна приняла участие в городском методическом объединении педагогов-психологов учреждений дошкольного образования ´Использование методов арт-терапии в коррекции эмоционально-волевой сферы дошкольников´ и выступила на тему ´Средства коррекц .
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