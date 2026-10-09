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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исраэль Адесанья: «Я люблю адреналин от боев, но многим трудно вовремя остановиться. Не хочу быть одним из них. Если завершу карьеру, то окончательно»

Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья рассказал об отношении к завершению карьеры. «Я люблю адреналин от боев, но многим бойцам бывает трудно вовремя остановиться.

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