Мать Анастасии Заворотнюк посещала церковь за несколько часов до смерти дочери

Мать знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, недавно ушедшей из жизни от страшного онкологического заболевания, всеми силами пыталась спасти любимую дочь — за несколько часов до ее смерти Валентина пришла молиться в церковь.
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