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Мать Анастасии Заворотнюк посещала церковь за несколько часов до смерти дочери

Мать Анастасии Заворотнюк посещала церковь за несколько часов до смерти дочери

Мать знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, недавно ушедшей из жизни от страшного онкологического заболевания, всеми силами пыталась спасти любимую дочь — за несколько часов до ее смерти Валентина пришла молиться в церковь.

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