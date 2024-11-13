Тёплое жилище и уют. Тяжёлый труд и престижная профессия. Промышленный прорыв и процветание страны. Вещь, изменившая человечество, – уголь.
Уголь
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Тёплое жилище и уют. Тяжёлый труд и престижная профессия. Промышленный прорыв и процветание страны. Вещь, изменившая человечество, – уголь.
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